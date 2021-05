La agrupación de trash metal Megadeth ha ofrecido una respuesta formal en torno a la polémica de David Ellefson, quien recientemente fue acusado de hacer grooming (engaño pederasta) a una supuesta menor de edad, tras la revelación en línea de una serie de comprometedores videos.

Los videos fueron distribuidos por un tercero y, en su propia respuesta a través de Instagram (hoy la cuenta es privada), Ellefson reconoció la situación a la que clasificó como “vergonzosa”, no obstante; aseguró que la interacción fue cien por ciento consensual, y que la mujer que aparece en el video no es menor de edad.

Aunque es ciertamente penoso, quiero abordarlo de la manera más abierta y honesta posible. Aunque no es algo de lo que me sienta orgulloso; fueron interacciones privadas y adultas que se sacaron de contexto y se manipularon para infligir el máximo daño a mi reputación, mi carrera y mi familia.

Junto con su propia publicación, Ellefson, casado desde hace 27 años; compartió una declaración de la joven en cuestión. Ella confirmó que las interacciones tuvieron lugar, pero insistió en que no fue manipulada por el músico:

Soy la chica de la que se habla en los posts sobre David Ellefson ahora mismo.

Sí, esas videollamadas ocurrieron, pero fui yo quien las inició y nunca fui menor de edad, siempre fui un adulto que consintió. Nunca ocurrió nada inapropiado antes de eso. Todo fue consensuado, no soy una víctima y no he sido objeto de la más mínima manipulación, ya que fui yo quien lo inició.