Tras haber lanzado dos tracks desprendidos de su próximo disco, ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows‘, Damon Albarn nos presenta otro sencillo para emocionarnos rumbo al estreno del mismo.

Con el título de “Particles“, el delicioso track que da pie a una nueva etapa sonora del líder de Gorillaz & Blur, este nuevo sencillo trae consigo una balada distópica nada lejana al COVID-19, ya que precisamente está inspirada en una charla bastante intensa que Damon tuvo con una persona durante un vuelo a Reykjavik.

¿La vida volverá a ser la misma? ¿Volveremos a esa nada utópica normalidad de la que venimos? ¿Algún día dejarán de aparecer nuevas variantes?

¡No lo sabemos! Pero definitivamente, “Particles” es un buen soundtrack para trippear en todas estas preguntas y dejarnos llevar por la hermosa voz de Albarn quien, sin lugar a dudas y tras haber liberado un pequeño EP de tres canciones de Gorillaz la semana pasada, simplemente no piensa parar sin importar cuantas pandemias vengan.