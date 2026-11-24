Damon Albarn elogió que Claudia Sheinbaum viajara en clase económica a China durante el Corona Capital 2026. El cantante de Gorillaz también habló de México.

Lo que debes saber

Damon Albarn elogió que Claudia Sheinbaum viajara en clase económica a China durante el show de Gorillaz en Corona Capital.

También llamó a México un país inspirador y habló del espíritu revolucionario de su gente.

El comentario se produjo el viernes 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Damon Albarn habló de Claudia Sheinbaum en pleno Corona Capital 2026 durante la presentación de Gorillaz en la Ciudad de México. El músico dijo que sabe poco sobre Sheinbaum, pero le llamó la atención que viajara en clase económica a China. El comentario ocurrió el viernes 20 de noviembre, cuando la agrupación encabezó la primera jornada del festival. Estos eran los horarios del Corona Capital 2026. La declaración fue retomada por Yahoo Vida y Estilo.

¿Qué dijo Damon Albarn sobre Claudia Sheinbaum?

Durante el concierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Albarn se dirigió a los asistentes para expresar su admiración por México. En ese momento hizo referencia a la presidenta y a su reciente viaje a Shenzhen, donde participó en las actividades de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

“Me encanta México porque tienen un espíritu revolucionario. Es un país inspirador y saben, no sé mucho sobre su presidenta, pero el hecho de que haya viajado en clase económica para mí es algo realmente importante”, expresó el vocalista, de acuerdo con los reportes de La Jornada.

Albarn cerró su comentario con un saludo cariñoso al público mexicano. En lugar de hablar de música, se detuvo en la manera en que Sheinbaum viajó a China.

El viaje de Sheinbaum a China que llamó la atención del músico

La presidenta viajó a Shenzhen para participar en la cumbre APEC 2026 y sostener encuentros con otros líderes internacionales, entre ellos el presidente de China, Xi Jinping. Para llegar a su destino utilizó un vuelo comercial de China Southern Airlines y viajó en clase económica.

El trayecto duró unas 21 horas e incluyó una escala técnica en Tijuana. La decisión de viajar en clase económica fue lo que Albarn mencionó frente a los asistentes del festival.

De acuerdo con la cobertura de El Financiero, el músico aclaró durante su intervención que no conocía demasiado sobre Sheinbaum, pero consideraba importante que hubiera realizado el viaje en esas condiciones.

El cantante de Gorillaz care rendido ante Sheinbaum "El que su Presidenta viajara en clase económica es muy importante, lo que hizo fue establecer un posicionamiento" https://t.co/UaivJBPjd1 — Shion (@ChicShion) November 21, 2026

Gorillaz cerró la primera jornada del Corona Capital 2026

Gorillaz encabezó la primera jornada del festival el viernes 20 de noviembre. Tocaron canciones de distintas épocas y parte de su material reciente.

El concierto también contó con invitados especiales. Johnny Marr, exguitarrista de The Smiths, apareció durante el espectáculo, mientras que el rapero argentino Trueno se sumó para interpretar “M1 A1”. También participó la cantante mexicana Luisa Almaguer.

Entre los temas que sonaron estuvieron “On Melancholy Hill”, “DARE”, “Feel Good Inc.” y “Clint Eastwood”, dos de estos últimos reservados para el cierre de la presentación. La noche terminó después de la medianoche, con Albarn agradeciendo al público mexicano.

Damon Albarn volverá a México con Gorillaz en diciembre

Lo del Corona Capital no fue la última cita de Gorillaz en México este año. La agrupación regresará a la capital el próximo 11 de diciembre para ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes como parte de The Mountain Tour.

La fecha forma parte de la gira relacionada con el nuevo álbum de la banda, The Mountain, y contará con la participación de Little Simz como invitada especial. Los detalles de los accesos y precios pueden consultarse en nuestra nota sobre el concierto de Gorillaz en CDMX.