Algunos coinciden con que la música rock ha muerto. Sin embargo, otros entusiastas del género como Damon Albarn aseguran que, aunque aletargado, el rock está volviendo a reinventarse. Recientemente, el intérprete inglés hablo sobre cómo ve el panorama actual de la música, además de nombrar a la “última gran banda de guitarras”.

Tras 8 años de silencio, Blur regresará con un nuevo álbum titulado ‘The Ballad of Darren’ , disponible el 21 de julio a través de Parlophone y Warner Records. En este contexto, Damon Albarn dijo (vía Broken Record) que ve con optimismo el futuro de la “música de guitarras”, que en años recientes ha sufrido una especie de hibernación. También confesó que la última gran banda que dio el género fueron los Arctic Monkeys.

“Siento que hay un poco más de entusiasmo por la música de guitarra de nuevo, eso no puede ser algo malo porque se volvió muy estéril. Para mí, la última gran banda de guitarra habría sido Arctic Monkeys y realmente no sé si hay algo tan bueno como eso desde entonces”.

Las nuevas generaciones han traído consigo aires de renovación, algo que entusiasma mucho al también líder de Gorillaz, quien presume de una carrera de tres décadas. Cuestionado por esos nuevos grupos que le inspiran, contestó:

“Me gusta mucho el grupo Wu-Lu, me parece cool. Hay uno que conocí en algún lugar de Estados Unidos, pero no recuerdo su nombre, eso es reducir la lista, ¿no?

“Luego tienes bandas como Yard Act que parecen estar mejorando cada vez más. Obviamente no son nuevos, pero sigo viéndolos como emergentes. Son bandas como Sleaford Mods, brillantes. Se está volviendo a utilizar un gran lenguaje, no esta m*erda de rock genérico, lo odio, me gustan los poetas y las guitarras”- dijo el líder de Blur sobre sus gustos personales.