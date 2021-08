Damon Albarn es sin duda uno de los músicos más prolíficos y creativos de nuestra generación, por lo que un álbum en colaboración con el icónico David Bowie habría representado todo un agasajo. De hecho, eso estuvo a punto de suceder, según ha contado el propio Albarn en una entrevista.

El músico británico accedió a platicar con The Herald, para detallar el próximo concierto especial que dará junto a Gorillaz para todos los profesionales de la salud en Londres. Más adelante durante la charla, fue cuestionado por las numerosas colaboraciones de las que ha disfrutado a lo largo de su carrera; y reflexionó sobre algunos de los grandes nombres con los que no ha podido trabajar.

–Dr. Dre, Prince y Kendrick Lamar… Me perdí a los tres. Todo por mi culpa. Lo cual es bastante gente para perderse. Vía The Herald.

Albarn recordó entonces aquel día en el que David Bowie les pidió a él y a Ray Davies “que hicieran un álbum con él” (del que habló previamente en 2012).

-En realidad era algo serio lo que íbamos a hacer. [Bowie] me citó cuando estaba tocando en Suiza en el laberinto de su backstage y fui a verle y me dijo: ‘Bueno, vamos a hacerlo, pero si esta gira sigue funcionando tan bien como lo está haciendo, entonces voy a seguir de gira‘”. Vía The Herald

En efecto, la gira continuó, añadió Albarn, “y por eso no hay álbum. Lo lamento. Me imagino cómo podría haber sonado” 😢.

De vuelta al 2021, Damon Albarn se prepara para entregar ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’, su segundo larga duración como solista, disponible el 12 de noviembre a través de Transgressive Records. Escucha a continuación “Polaris”, su más reciente sencillo.