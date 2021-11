Damon Albarn ha admitido que pudo haber comido accidentalmente un mono y un perro mientras estaba de gira.

El líder de Blur y Gorillaz, que saldrá a la carretera en el Reino Unido el mes que viene con una gira especial a piano; está convencido de que en sus anteriores viajes por el mundo comió animales inusuales. En declaraciones al cómico Alan Carr en su podcast Life’s A Beach, dijo:

“Puede que haya comido perro en Corea, pero creo que también he comido mono por accidente en Nigeria. Me dieron una sopa de pimientos y esta manita flotó hasta la cima. No era mi intención”. Vía Life’s A Beach.

Albarn también reveló que el plato “más raro” que había probado fue en un “restaurante especializado en ranas” en China, que tenía unos métodos de sacrificio poco habituales.

“Creo que lo más extraño que me sirvieron fue en el centro de China, en un restaurante especializado en ranas. Un camarero salió con un cuenco de plástico con ranas vivas y me dijo que eligiera una … Metí los dedos en el cuenco y saqué esta rana e inmediatamente la tiró a la acera y la noqueó”. Vía Life’s A Beach.

Por otra parte, reveló que durante el tiempo que vivió en Islandia, consumió foca, cabeza de carnero curada y asada y tiburón fermentado que fue “enterrado en el suelo, orinado y macerado durante seis meses”.

En noticias relacionadas, Damon Albarn recién acaba de estrenar su segundo material de estudio en solitario, ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’.

El título del esfuerzo deriva del poema “Love and Memory” de John Clare. Es el primer álbum en solitario de Albarn desde ‘Everyday Robots’, del 2014. Originalmente se planeó como una pieza orquestal inspirada en los paisajes de Islandia, pero Albarn amplió el proyecto hasta convertirlo en un álbum completo durante la pandemia del COVID-19 en 2020.

El álbum produjo cinco singles: “The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows”, “Polaris”, “Particles”, “Royal Morning Blue” y “The Tower of Montevideo”.