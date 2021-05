El dúo francés de música electrónica Daft Punk anunció su disolución el pasado 22 de febrero; 28 años después de que Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter se unieran para popularizar la música house en la década de los noventa, y luego representar el sonido electrónico contemporáneo en general.

Famosos por su excentricidad (rara vez concedían entrevistas o aparecían en televisión) y por casi siempre ir cubiertos con cascos de robot; Daft Punk no fue precisamente el grupo más prolífico, ya que sólo publicó cinco álbumes entre 1997 y 2013, un periodo de 16 años.

Se hicieron de un hueco único en el mundo de la electrónica a finales de la década de los 90 con éxitos como “Da Funk” y “Around the World”, cortes que se desprenden de ‘Homework’, su elepé debut. El sucesor del 2001, ‘Discovery’, y su éxito nu-disco “One More Time”, demostraron que eran algo más que una curiosidad del techno francés; mientras que ‘Random Access Memories’, ganador del Grammy en 2013, consolidó el estatus de Bangalter y de Homem-Christo como leyendas del EDM.

El dúo fue gestionado desde 1996 hasta 2008 por Pedro Winter (también conocido como Busy P), el jefe de Ed Banger Records. En 2013, Daft Punk dejó Virgin por Columbia Records, y lanzó su cuarto y último álbum, ‘Random Access Memories’, con gran éxito; el single principal “Get Lucky” alcanzó el top 10 en las listas de 32 países. Ganó cinco premios Grammy en 2014, incluyendo el de Álbum del Año y Grabación del Año por la alucinante “Get Lucky”. En 2016, el duo consiguió su primer #1 en el Billboard Hot 100 con “Starboy”,en colaboración con The Weeknd. Hasta 2015, Daft Punk había vendido más de 12 millones de álbumes en todo el mundo.

En honor a las casi tres décadas de Daft Punk, hemos clasificado sus cuatro trabajos de larga duración (exceptuando el soundtrack de ‘TRON: Legacy’).

Todos los discos de estudio de Daft Punk ordenados del peor al mejor

4. Human After All (2005)

Desde la llegada de Daft Punk a la escena de la música pop, el dúo francés fue criticado por caer en la monotonía (aunque Bangalter y de Homem-Christo afirmaban que la repetición era el secreto de su éxito). Sin embargo, el argumento se queda corto en el tercer álbum de la pareja, atrapado en un loop de guitarras y frases de vocoder.

Daft Punk se interesaba más por el riffage hard-rock en aquella época, tanto así; que no consiguieron crear mucho más. El enfoque produce algunas pistas duras, con un estruendo algo satisfactorio en “Robot Rock” y “Television Rules the Nation”. “Technologic”, con su vómito de palabras proto-Siri y su groove escalado, es el gran punto culminante del álbum.

3. Homework (1997)

‘Homework’ no es exactamente un esfuerzo cohesivo, ni estaba destinado a serlo. El plan inicial del grupo era lanzar un puñado de singles independientes, pero pronto hubo demasiados temas de calidad como para no sacar un álbum.

A su favor, ‘Homework’ sigue siendo una atractiva mezcolanza, y nuestra primera muestra del eclecticismo de Daft Punk: la línea de bajo disco-tecnológica y el gancho de “Around the World”; el zumbido hip-hop de la Costa Oeste de “Da Funk” (Dr. Dre incluso recibe una mención en el tema posterior “Teachers”) y la influencia espacial de Parliament-Funkadelic–Chic por doquier.

Los temas de “Homework” son repetitivos, pero nunca aburridos, en parte porque están editados y secuenciados a la perfección para sacar el máximo partido a los ritmos y a las explosiones. Este disco podría haber sido solo una moda. En cambio, fue la base de una carrera.

2. Random Access Memories (2013)

Ocho años después del gélido minimalismo y de la recepción general de ‘Human After All, Daft se esforzó por lograr un equilibrio, por unir la instrumentación en vivo y la destreza electrónica de una manera diferente a todo lo que el grupo había intentado anteriormente.

El meticuloso resultado fue ‘Random Access Memories’, un LP cálido y extenso que se mantiene no sólo como uno de los álbumes más fuertes del dúo, sino como uno de los discos más espectaculares de la década del 2010. Aunque es probable que ‘RAM’ rinda mayor homenaje a las épocas de la música disco y el funk que siempre han fascinado al grupo; gran parte de este proyecto era nuevo para su sonido, desde el uso discreto de cajas de ritmos y vocoder, hasta su voluntad de colaborar y cruzar nuevas fronteras.

Para lograr su visión, Bangalter y de Homem Christo recurrieron a músicos de estudio, así como a estrellas invitadas tanto modernas (Julian Casablancas de The Strokes, Pharrell Williams) como retro (Nile Rodgers de Chic, el compositor Paul Williams). ‘Random Access Memories’ es cualquier cosa menos random, ya que no sólo alcanza una perfección afinada para toda su laboriosa construcción, sino también una calidez que no se encontraba antes en los discos de Daft Punk.

1. Discovery (2001)

No hay mejor punto de entrada en el cosmos de Daft Punk que a través de ‘Discovery’, un álbum que rebosa de gloriosos ganchos y arrebatos.

La exploración de Daft más allá de los jams euro-house dio la bienvenida a homenajes más puntuales a la música disco y al synth-pop de su juventud, y dio a luz un disco alegre y atractivo. Tomaron las guitarras y los ritmos salpicados de ‘Homework’ y los reconstruyeron en una nave espacial plateada alimentada por música disco, synth pop y glam rock.

El apropiado título de ‘Discovery’ fue un punto de inflexión que demostró que la pareja francesa no sólo era experta en sonidos funky, sino que se habían profesionalizado en cuanto a estructura, composición y escritura de canciones. Y no hay que renunciar a ello en este álbum, que se desliza de un universo sónico increíble a otro.

Vale la pena mencionar INTERSTELLA 5555: THE 5TORY OF THE 5ECRET 5TAR 5YSTEM (2003), una película anime que esencialmente actuó como un gran video musical de largo alcance para ‘Discovery’. Un trabajo bastante hermoso e inspirador.