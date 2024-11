El próximo 12 de diciembre, la película de anime Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, dirigida por el icónico dúo francés Daft Punk y el legendario animador japonés Leiji Matsumoto, llegará a las pantallas de cines de todo el mundo en una proyección exclusiva de una sola noche.

Esta cinta de 2003, que es esencialmente un álbum visual del emblemático segundo disco de Daft Punk, ‘Discovery‘, ofrece una narrativa donde una banda alienígena es secuestrada por un misterioso personaje humano con oscuros planes.

La venta de boletos a nivel mundial comienza el 13 de noviembre. Aunque por el momento no están confirmados todos los países a los que llegará la exhibición, puedes registrarte aquí para recibir información.

Concebida inicialmente como una serie de videoclips, la película fue creada en colaboración con Daft Punk, Cédric Hervet, Leiji Matsumoto (fallecido en 2023) y Toei Animation. Ahora, los seguidores de la banda podrán experimentar la historia completa de Interstella 5555 en pantalla grande en más de 800 cines de 40 países.

Una edición limitada para fanáticos

Al día siguiente de la proyección, Daft Punk lanzará una edición física de colección: ‘Discovery: Interstella 5555 Edition’, que estará disponible a partir del 13 de diciembre. Esta edición especial incluye el álbum Discovery con su arte original japonés, stickers y una tarjeta Daft Club, un artículo de colección que acompañó al disco en su lanzamiento en 2001.

Para seguir con el tema de los números, la edición limitada se producirá en 5,555 vinilos dorados, 5,555 CDs numerados y 25,000 vinilos en negro.

Además, Daft Punk lanzará una serie limitada de productos inspirados en los Crescendolls, la banda animada protagonista de Interstella 5555, todos disponibles en su tienda oficial.

Daft Punk continúa su legado

A pesar de haberse disuelto oficialmente hace más de tres años, Daft Punk ha mantenido viva su obra con una serie de reediciones y lanzamientos especiales.

En 2023, el dúo celebró el décimo aniversario de su álbum Random Access Memories con una reedición extendida que incluyó nueve temas inéditos y una versión “sin batería” que ha sido un deleite para los coleccionistas.

Además, Thomas Bangalter, uno de los miembros de Daft Punk, ha resurgido este año con una composición musical de seis horas titulada CHIROPTERA.

Este evento de una sola noche y la nueva edición limitada representan una oportunidad única para los fans de Daft Punk de sumergirse en el universo de Interstella 5555 y explorar de nuevo el legado de una de las bandas electrónicas más influyentes de las últimas décadas.