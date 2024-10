Desde su primera visita en 2001, Deftones ha construido una relación especial con el público mexicano, que ha seguido su carrera a través de los años y ha presenciado su evolución musical en distintos momentos clave. La banda de metal alternativo, originaria de Sacramento, California, ha venido 9 veces a territorio mexicano, en eventos que van desde conciertos en el emblemático Palacio de los Deportes hasta festivales como el Vive Latino y Northside.

2001- Hard Rock Live, Ciudad de México

La primera visita de Deftones a México fue por partida triple, con presentaciones los días 28, 29 y 30 de enero en el Hard Rock Live de la Ciudad de México durante su Back to School Tour, donde presentaron temas de su exitoso álbum ‘White Pony’.

2004- Metal Fest, Foro Sol, Ciudad de México

En su regreso el 12 de diciembre, Deftones se presentó en el Metal Fest, celebrado en el Foro Sol. Este evento los consolidó aún más en el gusto del metal de los fans mexicanos, al lado de otras bandas internacionales como Korn, Ministry, Ill Niño, Sparta y Puya.

2007- Salón 21, CDMX y Expo Guadalajara

Deftones volvió a México en febrero, ofreciendo un par de shows en el Salón 21 de la Ciudad de México y otro más en la Expo Guadalajara como parte de la gira de Saturday Night Wrist, su quinto álbum de estudio, del que se desprenden sencillos como “Hole in the Earth” y “Cherry Waves”.

2010- Vive Latino, Foro Sol, Ciudad de México

En 2010, Deftones se presentó en el Vive Latino en el Foro Sol de la Ciudad de México, en el marco de su gira promocional para el álbum Diamond Eyes. Esta presentación fue especial porque incluyó el debut en vivo de la canción “Diamond Eyes” y un setlist que mezcló éxitos clásicos de la banda como “My Own Summer (Shove It)” y “Change (In the House of Flies)” con temas de su nuevo disco.

2011- Palacio de los Deportes, Ciudad de México:

Al año siguiente, en 2011, regresaron al Palacio de los Deportes el 2 de noviembre. Este concierto marcó una de las visitas más emotivas de la banda a México, ya que se trataba de su primera gira importante desde el accidente de su bajista Chi Cheng en 2008.

2012- Maquinaria Fest, Arena Ciudad de México y Explanada López Mateos, Guadalajara

En noviembre de 2012, Deftones formó parte del Maquinaria Fest junto a Marilyn Manson, Stone Sour y Apolo, presentándose el día 2 en la Arena Ciudad de México y el 4 en Guadalajara en la Explanada López Mateos. La gira promocionaba su álbum Koi No Yokan. ​

2014- Monterrey City Festival, Auditorio Telmex y Pepsi Center WTC, Ciudad de México

En 2014, Deftones ofreció una serie de conciertos en México que incluyó el Monterrey City Festival el 6 de septiembre junto a Def Leppard, Bone Thugs-n-Harmony Travis, Charli XCX y muchos más. También dieron una presentación en solitario en el Auditorio Telmex en Zapopan el 7 de septiembre, y un show final en el Pepsi Center WTC en la Ciudad de México el 10 de septiembre.

2016- Knotfest, Foro Pegaso, Toluca

Deftones fue uno de los actos principales del Knotfest el 16 de octubre, en una actuación memorable durante la gira de su álbum ‘Gore‘. Esta sería la última vez, hasta el momento, que Chino Moreno y compañía han tocado en la zona metropolitana del país.

2017- Northside Festival en Monterrey y BMLS Showcenter en Guadalajara

En 2017, Deftones se presentó en México en dos ocasiones. Su primer concierto fue el 28 de octubre en el Northside Festival, celebrado en el Parque Fundidora de Monterrey, donde compartieron escenario con bandas como Incubus y Gene Simmons. Al día siguiente, el 29 de octubre, ofrecieron un show en el BMLS Showcenter en Guadalajara, donde tocaron algunos de sus éxitos más aclamados como “My Own Summer (Shove It)” y “Be Quiet and Drive (Far Away).