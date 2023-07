Bien dicen por ahí que no hay que pecar de humildad, pero Slash, el icónico hombre detrás de las seis cuerdas, dice que no se considera un gran guitarrista.

En una entrevista con Guitar Interactive, Slash habló sobre su relación con la guitarra, afirmando que no se cree un gran guitarrista. Dijo que él simplemente no se puede sentar y sacar un solo de la nada, que necesita tener un motivo para hacerlo en primer lugar. En sus palabras:

“Cuando empiezas a grabar un disco, lo que más me inspira es el material. No soy un gran guitarrista para sentarme ahí solo y dejar a la gente boquiabierta haciendo un solo de guitarra y decir: ‘Miren todos los trucos que puedo hacer’. Tengo que aspirar a algo o tener una razón para estar haciendo solos”.

Más adelante, el hombre de Guns N’ Roses reafirmó su modestia sugiriendo que la perfección no existe, y que todos los días trabaja duro para ser el mejor guitarrista que pueda ser. Confesó que simplemente se niega a “sentarse a tocar su guitarra como anoche”.

“Es decir, intentas no caer en esas rutinas de guitarrista complaciente en las que todos caemos, así que es un proceso de trabajo que nunca acabará. No creo que llegue nunca a un lugar en el que sienta que he alcanzado algún tipo de grandeza, así que es algo en lo que siempre estás trabajando“.