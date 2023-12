En la actualidad, una de las actividades de entretenimiento más populares y rentables es la música en vivo. Tras la pandemia, los conciertos y festivales han regresado con más fuerza que nunca, ofreciendo calendarios realmente agitados. En México, esto no fue la excepción, ya que el 2023 fue testigo de importantes eventos a nivel nacional e internacional, así como de diversos festivales. Sin embargo, esta reaparición vino acompañada de un aumento en los precios, el cual ha sido objeto de críticas en las redes sociales.

A pesar de ello, resulta innegable que la cultura de la música en vivo no desaparecerá pronto y seguirá siendo una de las actividades preferidas del ciudadano promedio. Profundicemos entonces un poco en la historia y recordemos cuál fue el primer festival de la historia.

¿Cuál fue el primer festival de música en la historia?

No, no fue Woodstock. De hecho, se remonta a muchos años, en realidad siglos, antes. Según varias fuentes, como HistoryExtra.com y Paamapp.com, el primer festival de música se remonta a la antigua Grecia, donde los Juegos Píticos de Delfos se consideran el primer ejemplo de festival musical.

Celebrados en el siglo VI a.C. en el santuario de Apolo, estos juegos, precursores de las Olimpiadas, incluían competiciones musicales, danza y expresiones artísticas. Descritos como una celebración de la belleza, marcaron el inicio de la tradición de festivales musicales mucho antes de Woodstock.

¿Cuál es el festival de música actual más antiguo?

Según HistoryExtra.com, ese honor corresponde al Festival de los Tres Coros, que reúne a los coros de las catedrales de Hereford, Gloucester y Worcester en una presentación musical. El evento afirma ser el festival de música clásica no competitivo más antiguo del mundo. En 2023, el festival de los Tres coros celebró su 308 aniversario.

¿Cuál fue el primer festival de rock moderno?

El Festival de Jazz de Newport destaca como precursor de los festivales de rock moderno en la era del rock and roll. A pesar de su enfoque inicial en el jazz desde su inicio en 1954 en Newport, Rhode Island, el festival cambió su dinámica en 1958 cuando Chuck Berry impactó con “Sweet Little Sixteen” y “School Days”, grabadas para el documental ‘Jazz on a Summer’s Day’.

A finales de los 60, el rock adquirió mayor prominencia con presentaciones de Jeff Beck Group, Ten Years After, Jethro Tull, John Mayall y Frank Zappa, convirtiendo gradualmente al Festival de Jazz de Newport en un escenario relevante para el emergente género del rock.

¿Qué otros festivales fueron clave para inspirar el festival moderno?

El Festival de Reading, que inicialmente fue el Festival Nacional de Jazz y Blues, nació en 1961 en el Richmond Athletic Ground, reuniendo artistas de jazz. En 1963, incorporó a los Rolling Stones, abrazando el rock. Para 1965, el rock dominó y el jazz fue relegado a sesiones vespertinas, eliminándose por completo en 1969. En 1971, se estableció en Reading, creciendo con el Festival de Leeds.

El Newport Folk Festival, nacido en 1959, ganó fuerza con actuaciones de Bob Dylan en 1963-65 junto a Joan Baez y más artistas. En 1967, el Monterey Pop Festival destacó como orientado al rock, con Hendrix y Shankar.

El Festival de la Isla de Wight en 1968 atrajo a 10,000 personas, seguido por el icónico Woodstock en 1969, con un llamado a “tres días de amor y paz” en Nueva York.