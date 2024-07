A más de 20 años de su debut, Serj Tankian ha revelado el significado detrás de la frase “between the sacred silence and sleep” (“entre el silencio sagrado y el sueño”) de “Toxicity”, el éxito de 2001 de System of a Down.

Para promocionar sus nuevo libro de memorias, ‘Down With the System’, Tankian apareció en el podcast Soul Boom. Presentado por Rainn Wilson de ‘The Office’, el podcast aborda varios temas espirituales, como el significado de la vida.

Serj Tankian explicó el significado detrás de “Toxicity”

Durante su plática el mes pasado, Wilson le pidió al cantante de System of a Down que “describiera ese espacio entre el silencio sagrado y el sueño”, haciendo referencia al coro de “Toxicity” (“Somewhere between the sacred silence and sleep / Disorder, disorder, disorder”). Tankian explicó:

“El silencio sagrado alude a la comprensión de la espiritualidad de los nativos americanos y es el lugar al que vas y meditas. Todo se pierde y todo se encuentra a través de los diferentes velos del silencio sagrado. “Y dormir, sabemos qué es dormir. Entonces, ‘un punto intermedio’ es algo hermoso porque creo que cuando la gente se va a dormir, al sueño REM, cuando eso se activa, hay un momento en el que estás meditando y simplemente no te das cuenta”, dijo. “Se refiere a ese momento, ese momento único y específico”.

‘Down with the System’, las memorias de Serj Tankian, ya están disponibles

Las memorias del propio Tankian ya están disponibles (puedes comprar tu copia por aquí) y describen su vida, música, activismo e historia familiar. Recientemente le dijo a NME que estaba sorprendido por la cálida recepción de sus escritos.

“Hay muchas lecciones interesantes en mi propia vida y espero que generen algo en los jóvenes creadores o en los aspirantes a creadores”, dijo. “Eso sería increíble.”

En noticias relacionadas, Tankian criticó recientemente a Imagine Dragons por tocar en un controvertido concierto en Azerbaiyán y declaró: “No los respeto como seres humanos”. Entérate de los detalles por aquí.