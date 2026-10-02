Cthulhu, la criatura de H.P. Lovecraft que Metallica convirtió en Ktulu, volvió al centro de la conversación tras el primer show de la banda en Sphere. Esta es su historia y su relación con Cliff Burton.

Lo que debes saber

Cthulhu es una entidad ficticia creada por H.P. Lovecraft y presentada en el relato The Call of Cthulhu, publicado en 1928.

es una entidad ficticia creada por y presentada en el relato The Call of Cthulhu, publicado en 1928. Metallica convirtió el nombre en Ktulu para el instrumental “The Call of Ktulu”, incluido en Ride the Lightning de 1984 y ligado de forma especial a Cliff Burton .

convirtió el nombre en para el instrumental “The Call of Ktulu”, incluido en Ride the Lightning de 1984 y ligado de forma especial a . El nombre volvió a explotar en redes después del primer concierto de Metallica en Sphere Las Vegas, donde la banda tocó la pieza mientras enormes visuales lovecraftianos ocupaban la pantalla del recinto.

Una criatura gigantesca, tentáculos, alas y una presencia que parece salir del fondo del océano. Eso fue parte de lo que miles de fans vieron alrededor de Metallica durante “The Call of Ktulu” en el primer concierto de su residencia Life Burns Faster en Sphere Las Vegas.

La imagen convirtió a Ktulu y Cthulhu en tema de conversación otra vez. Pero la conexión no nació en Las Vegas. Lleva más de 40 años dentro del universo de Metallica y se remonta a uno de los escritores de horror más influyentes del siglo XX.

En nuestra crónica del show puedes ver los videos y el setlist completo del primer concierto de Metallica en Sphere.

¿Quién es Cthulhu?

Cthulhu es una entidad ficticia creada por el escritor estadounidense H.P. Lovecraft. Apareció de forma central en el cuento The Call of Cthulhu, publicado en febrero de 1928 en la revista Weird Tales.

En el relato, Cthulhu pertenece a un grupo de antiguas entidades cósmicas que existían mucho antes que la humanidad. Permanece dormido en R’lyeh, una ciudad sumergida en el océano Pacífico, mientras su influencia llega a personas de distintas partes del mundo a través de sueños, cultos y episodios de locura.

Lovecraft lo describió con una apariencia que mezcla rasgos humanos, cabeza similar a la de un pulpo, tentáculos y alas. Esa imagen terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del horror cósmico.

El texto original y su historia editorial pueden consultarse en el archivo especializado The H.P. Lovecraft Archive.

¿Qué tiene que ver Cthulhu con Metallica?

La conexión pasa principalmente por Cliff Burton. El bajista era lector de H.P. Lovecraft y ayudó a introducir ese universo literario dentro de Metallica durante los primeros años de la banda.

Ese interés terminó reflejado en “The Call of Ktulu”, la pieza instrumental que cierra Ride the Lightning, publicado en 1984. El crédito oficial de composición corresponde a James Hetfield, Lars Ulrich, Cliff Burton y Dave Mustaine.

Antes de recibir su título definitivo, el tema circuló en sus primeras etapas como “When Hell Freezes Over”. Con el tiempo adoptó la referencia directa al universo de Lovecraft. La ficha oficial de Metallica mantiene el historial de la canción y sus interpretaciones en vivo en Metallica.com.

¿Por qué Metallica escribe Ktulu y no Cthulhu?

La forma original creada por Lovecraft es Cthulhu. Metallica decidió usar Ktulu en el título de su canción.

Lars Ulrich explicó años después que la banda buscó simplificar una palabra difícil de pronunciar. También contó que James Hetfield llegó a lamentar que no hubieran usado la grafía original.

Por eso, cuando alguien busca “Ktulu” en relación con Metallica, en realidad está llegando a la versión de la banda del nombre Cthulhu. En redes también suele aparecer la variante “Ktulhu”, pero las 2 formas relevantes para entender la historia son Cthulhu, la original de Lovecraft, y Ktulu, la que utiliza Metallica.

¿Qué pasó con Ktulu en el primer concierto de Metallica en Sphere?

El 1 de octubre de 2026, Metallica inauguró su residencia Life Burns Faster en Sphere Las Vegas. “The Call of Ktulu” apareció en la segunda mitad del set y fue dedicada a Cliff Burton.

La escala de Sphere permitió que la referencia dejara de ser solo musical. La pantalla envolvente del recinto mostró imágenes de una criatura gigantesca con rasgos claramente asociados al horror lovecraftiano durante la interpretación. Medios como Pitchfork destacaron precisamente ese momento visual del concierto.

De acuerdo con el setlist documentado tras el show, la canción apareció después de “Nothing Else Matters” y antes de “Lux Æterna”. La interpretación también funcionó como homenaje a Burton, cuya influencia sigue ligada a la pieza.

La relación de Metallica con Lovecraft no termina en The Call of Ktulu

Metallica volvió varias veces al universo de Lovecraft.

“The Thing That Should Not Be”, incluida en Master of Puppets de 1986, profundiza en imágenes y temas asociados al mito de Cthulhu. Décadas después, “Dream No More”, de Hardwired… to Self-Destruct de 2016, hizo la referencia todavía más directa al nombrar a Cthulhu dentro de la propia canción.

El catálogo oficial de Metallica conserva la letra y los datos de “Dream No More”, donde la criatura aparece de forma explícita.

¿Cómo se pronuncia Cthulhu?

No existe una pronunciación única aceptada. Esa dificultad forma parte del propio concepto del nombre, que Lovecraft planteó como algo que no encaja de forma natural en el lenguaje humano.

El H.P. Lovecraft Archive documenta varias pronunciaciones usadas por lectores, investigadores y adaptaciones. Para los fans de Metallica, “Ktulu” terminó funcionando además como una versión mucho más sencilla del nombre.

¿Dónde aparece Cthulhu originalmente?

La referencia básica es The Call of Cthulhu, publicado en 1928. El cuento reconstruye la existencia de la criatura a partir de documentos, testimonios, sueños y una expedición marítima relacionada con la ciudad de R’lyeh.

El personaje después pasó a formar parte de lo que hoy se conoce como los Mitos de Cthulhu, un universo expandido por otros relatos y autores. Con el tiempo llegó a juegos, películas, cómics, música y cultura popular.

Para Metallica, esa influencia terminó siendo más que una referencia puntual. Desde Ride the Lightning hasta el gigantesco escenario de Sphere, Cthulhu ha permanecido conectado a una de las partes más oscuras y reconocibles de la historia de la banda.