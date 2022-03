El oscuro y visionario acto de electro-pop ††† (Crosses), el proyecto del cantante de Deftones Chino Moreno con el guitarrista fundador de Far, Shaun López, ha lanzado dos nuevas canciones e día de hoy (viernes 18 de marzo).

Se trata de un single de doble cara A con los cortes “Initiation” y “Protection”. Es el primer material original del grupo en ocho años y los temas continúan con el siniestro estilo de pop electrónico del grupo. También está disponible el vídeo musical de “Initiation”. La banda empezó a anunciar los cortes en Internet a principios de esta semana.

El año pasado, ††† firmó un contrato con Warner Records. Al mismo tiempo, lanzaron una versión de la canción de 1988 “Goodbye Horses” del oscuro cantante Q Lazzarus.

El álbum Crosses de †† llegó en 2014 después de que el grupo publicara tres EP sucesivos. Seis años después, en diciembre de 2020, ††† regresó con “The Beginning of the End”, una re-versión del conjunto synth-pop de los 90 Cause and Effect que supuso el primer material nuevo en general de ††† desde su debut. Con “Initiation” y “Protection”, nuevas melodías originales de ††† se han unido al redil. (El EP † y el EP †† surgieron en 2011-2012; el EP †† en 2014).

En noticias de Deftones, el acto de alt-metal recientemente se separó del bajista Sergio Vega, también de Quicksand. La gira reprogramada de Deftones para 2020 comienza el próximo mes.