Para ti, Jamie Campbell Bower es el actor que da vida a Vecna, el temible villano de la 4ta temporada de Stranger Things que ha dado vida a unos de los momentos más intensos de toda la serie.

Sin embargo, el resto del mundo lo ha seguido desde que inició su proyecto conocido como Counterfeit en 2015, mismo que en 2017 lanzó un interesante álbum llamado ‘Together We Are Stronger‘, el cuál los llevó de gira por Europa, Sudamérica y por supuesto, los EE.UU.

Incluso, alguna vez ganaron el AIM Independent Music Awards, y la carrera del proyecto apuntaba a nominarse en los Grammys del 2020, sin embargo, antes de llegar a la convocatoria la banda se separó, y Bower intentó mantener a Counterfeit por su propia cuenta sin tener éxito, lo que poco a poco lo llevó a enfocarse a otros proyectos multidisciplinarios como la actuación.

Y así fue que eventualmente llegó a la agencia de actores con la que trabajan los Duffer Brothers, y se ganó el papel de este temible villano.

¿Quieren más música de él? Chequen por acá otro videíto. De Stranger Things ya ni les decimos nada; no queremos spoilearlos pero la serie está… Puff.

En otras noticias, el actor que interpreta a Eddie Munson, ya está listo para aventarse “Master of Puppets” en vivo con Metallica.