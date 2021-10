Ahora que las medidas sanitarias en torno a la pandemia del Coronavirus han comenzado a relajarse; parece el momento ideal para que conciertos y eventos multitudinarios retomen actividades. Tal es el caso del festival Corona Capital Guadalajara, el hermano menor del titán capitalino, que regresará los próximos 21 y 22 de mayo (siendo la primera vez que el festival se realiza en dos días), para deleitar con música en directo al público tapatío.

Bien dicen por ahí que en gustos se rompen géneros, y nada mejor para demostrar la teoría que el line up oficial de Corona Capital Guadalajara 2022. El talento que ofrece es distinto al de su par en la CDMX, y ciertamente más reducido. The Strokes y Kings Of Leon adornan las letras grandes del cartel, mientras que Blondie, Chvrches, Death Cab For Cutie, The Hives, Chet Faker y Jake Bugg, entre otros, completan la jornada doble del evento.

La cita será en el Valle VFG (de la Arena VFG). La venta general de boletos arrancará el 25 de octubre a través del sistema Ticketmaster, y los accesos adquiridos en el 2020 serán válidos para la edición 2022 del festival.