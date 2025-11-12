El Corona Capital 2025 ya está a la vuelta de la esquina y el Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para tres días de pura energía, guitarras y muchas emociones.

Este año el cartel promete una edición inolvidable con nombres gigantes del rock y el pop alternativo: Foo Fighters, Chapell Roan y Linkin Park serán los grandes protagonistas del festival.

Del 14 al 16 de noviembre, los fans podrán disfrutar de más de 70 artistas distribuidos en varios escenarios.

Los organizadores ya revelaron los horarios oficiales, así que es momento de sacar el plumón, revisar el mapa y empezar a planear el recorrido para no perderse a nadie.

Viernes 14 noviembre

El festival abrirá con la energía de Waxahatchee en el escenario Corona, a las 15:20 horas.

Más tarde, habrá que tomar decisiones difíciles: Garbage o Lucy Dacus y más tarde Queens of the Stone Age o Polo y Pan, que coinciden en horarios.

El cierre del día correrá a cargo de los imparables Foo Fighters, quienes subirán al escenario principal a las 11 de la noche para entregar un show que promete ser histórico.

Sábado 15 noviembre

El sábado el ambiente arrancará con Haute & Freddy y Samia en punto de las 15:20 horas.

Uno de los choques más comentados de todo el evento es entre Marina y Aurora, dos artistas muy queridas por el público que se presentarán casi al mismo tiempo.

La jornada cerrará en grande con Chapell Roan, ganadora del Grammy y sensación del pop actual, quien ofrecerá un set de dos horas lleno de energía, color y emociones.

Domingo 16 noviembre

El domingo pondrá el broche final a esta edición con un menú de alto voltaje.

AFI regresará a los escenarios a las 20:10 horas, mientras que Deftones hará retumbar el escenario Doritos.

Y para cerrar con todo, Linkin Park tomará el escenario Corona a las 11:00 de la noche, con un repaso de sus himnos más icónicos como “In the End”, “Numb” y “Crawling”.