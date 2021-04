No porque Corey Taylor esté tan activo de manera solista tanto en cine como en música, significa que deje de estar presente en todo lo que acontece a Slipknot.

Tanto así que Metal Sucks ha compartido la buena nueva de que el vocalista y líder de la banda, está próximo a revelar su nueva máscara.

La última vez que la banda reveló una nueva máscara fue en el 2019 cuando liberaron ‘We Are Not Your Kind‘, ya que precisamente en cada lanzamiento, las nuevas máscaras tienen tanto ruido como lo tiene la música.

¿Y qué podemos esperarnos de esto? Algo que va a causarle pesadillas a los niños, ya que según Taylor esta nueva cara será increíblemente aterradora y para los fans de la banda, será sencillamente “genial”.

¡Así que estén bien atentos! Porque una nueva máscara representa música nueva. ¿Cuándo estaremos escuchando algo nuevo de Slipknot? ¡Muy pronto!