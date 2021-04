Cuando Metallica entró en guerra con el servicio de intercambio de archivos Napster en el año 2000, tras descubrir que decenas de miles de usuarios descargaban ilegalmente una versión en proceso de su sencillo “I Disappear”; abrió un debate que dividió a la industria musical. Al frente de esta batalla contra la piratería en línea, el baterista Lars Ulrich se convirtió, según él mismo, en “el hombre más odiado del rock ‘n’ roll”, pues el danés quedó parado como un codicioso y soplón.

“No es que Metallica necesite más dinero del que tiene”, comentó en su momento el líder de Deftones, Chino Moreno.

“He visto a ese idiota de Deftones diciendo m*erda sobre mí”, respondió Ulrich. “¿Es ese el mejor argumento que se le ocurre a la gente? ¿Necesitamos más dinero? No, estamos bien. Gracias por preguntar por mi situación económica, pero ya me he ocupado de ella durante diez p*tas vidas. ¿Es posible que esto sea por otra cosa?”.

“Tengo que recordarme a mí mismo que lo hago porque es lo correcto”.

