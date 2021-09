El líder de Slipknot, Corey Taylor, ha alabado el impacto de “Enter Sandman” de Metallica, diciendo que el tema fue “el ‘Stairway To Heaven’ de nuestra generación”.

El icónico single de 1991 aparece en el ‘Black Album’ de los titanes del thrash metal, que se ha reeditado este mes para celebrar su 20º aniversario.

Junto con la reedición del álbum se publicó ‘The Metallica Blacklist’, un gigantesco -y polémico- compilado de reversiones en el que aparecen el propio Corey y muchos, muchos más. En el esfuerzo, Rina Sawayama re-versiona “Enter Sandman”; IDLES “The God That Failed” y Royal Blood “Sad But True”. St. Vincent; Ha*Ash; Biffy Clyro; Pepe Madero; Phoebe Bridgers; J Balvin; Mac DeMarco y Weezer también participan en el proyecto.

Como parte de una entrevista de cuatro partes con Ryan J. Downey, de Knotfest.com; Taylor habló del impacto de “Enter Sandman” en su generación:

–Una de las primeras canciones que aprendí a tocar en la guitarra fue “Enter Sandman”. Porque fue una especie de “Stairway To Heaven” o “Smoke On The Water” de nuestra generación. Es uno de esos riffs que… me gusta llamarlo el virus del Guitar Center.

Cualquiera que entre está tocando “Sandman”; “Crazy Train”; “Smoke On The Water” o “Stairway” o ‘”Whole Lotta Love”… Tienes esos riffs de entrada en los que dices: ‘Oh, lo he descubierto'”.

Vía Knotfest.com