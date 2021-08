Uno de los artistas más categóricos en cuanto al uso de cubrebocas, así como el proceso de vacunación contra el Covid-19 es Corey Taylor. El líder y vocalista de Slipknot no ha perdido la oportunidad tanto de instar a sus fans a seguir los protocolos sanitarios como a vacunarse; sin embargo, el hombre de 47 años contrajo el virus la semana pasada, y ahora culpa a “un fan egoísta” por ello.

Recientemente el músico, quien aún se encuentra en recuperación, grabó un video con motivo de la Astronomicon (evento en donde tenía programado tocar); y ahondó en detalles sobre la enfermedad que lo obligó a ponerse en cuarentena en un hotel de Detroit “volviéndose loco”. Además, arremetió en contra de sus propios fanáticos en los que “trató de confiar”, pero que “en un acto de egoísmo” lo contagiaron.

A veces te encuentras con esas personas egoístas a las que no les importa eso. Creo que eso es lo que me pasó a mí: alguien vino a uno de mis conciertos y estaba entre el público enfermo y probablemente enfermó a varias personas.

Taylor, quien ya tenía su esquema de vacunación completo al momento de contraer el Coronavirus, tuvo que pasar varias semanas encerrado en la habitación de un hotel y, aunque anteriormente dijo que no cree necesario un mandato de vacunación, sí ha dicho que se trata de “sentido común”.

–Si vas a poner a la gente en riesgo de enfermar, no deberías querer ir a un espectáculo. Es de sentido común”, dijo a Consequence of Sound. “Y si pones a la gente en riesgo, entonces eres un jodido imbécil. Y no deberían dejarte entrar de todos modos.

Vía CoS.