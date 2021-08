Fue en octubre del 2020, previo a uno de los picos más altos de la pandemia, que Corey Taylor lanzó ‘CMFT’, su primer material de estudio alejado de Slipknot, que por obvias razones no había podido ser presentado en público.

Sin embargo, el plazo se cumplió el pasado 16 de agosto cuando Corey y su banda se presentaron en la ciudad de Springfield, Missouri, y además de tocar cortes del mencionado álbum, también ofrecieron algunos covers, todo esto mientras usaban un maquillaje completo de KISS.

El conjunto ofreció un set un poco más extenso de lo normal ya que Cherry Bombs, el acto de apoyo de la noche (que es el grupo de baile de Alicia Dove, la esposa de Corey), no pudo salir a dar su espectáculo.

Mientras que la lista de canciones de Taylor incluyó ocho temas de ‘CMFT’, el resto contempló versiones de canciones de Slipknot (“Wait and Bleed” y “Snuff”); Nine Inch Nails (“Something I Can Never Have”); Stone Sour; Cheap Trick y John Cafferty & the Beaver Brown Band.

La semana pasada, Corey Taylor actuó por primera vez ante un público sin mascarilla en Dakota del Norte, tras los efectos de la pandemia del Coronavirus. Y es que líder de Slipknot ha sido muy claro con respecto a la crisis sanitaria global, incluyendo el politizado proceso de vacunación. Se calcula que en los Estados Unidos cerca de la mitad de la población no quiere recibir la vacuna contra el Covid-19.