No cabe duda de que la emoción por el regreso de Pantera a los escenarios es grande, y aunque México está más cerca que nunca de recibirlos, la banda ha emitido un poderoso video saludando no sólo a los fans de nuestro país, sino a los del todo mundo para unirnos en una hermandad a través de su música.

“For the brothers. For the fans. For legacy” –Por los hermanos. Por los fans. Por el legado–