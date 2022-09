En el marco de su 15º aniversario, la revista digital neoyorquina Consequence of Sound ha publicado su lista de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos.

Naturalmente, un conteo de estas características genera todo tipo de comentarios y reclamaciones, sin embargo; CoS está consciente de ello y asegura que no se trata del ranking definitivo, sino el resultado de horas de “frustración, risas, asentimiento, epifanía y debate” entre los editores, redactores y staff de la revista.

En realidad, esta no es la primera vez que CoS compila los mejores 100 álbumes de la historia. Lo hizo en 2010 y solamente dos colaboradores que participaron en aquel listado lo hacen de nueva cuenta en 2022.

A continuación te compartimos el Top 5 de los Mejores Álbumes de Todos los Tiempos (según Consequence of Sound). Por aquí puedes revisar el listado completo.

“El comentario socio-político que The Clash transmitió con tanta seriedad en sus dos primeros álbumes sigue presente, pero la música alcanza un nuevo nivel de sofisticación y experimentación”.

“El mejor álbum de punk de todos los tiempos está lejos de ser sólo un álbum de punk. London Calling de The Clash es una amalgama de punk, ska, reggae, new wave, R&B y otros géneros mezclados en un brebaje musical perfecto.

“Hay una sensación inherente de melancolía en torno al undécimo álbum de los Beatles, Abbey Road. Let It Be fue técnicamente el último álbum que la banda completó antes de disolverse en 1970, pero Abbey Road fue el último álbum que habían empezado a grabar, y como tal, conlleva una sensación de finalización y conclusión”.