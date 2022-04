No es frecuente que un género como el rock sea elegido para interpretarse en concursos de canto, sin embargo; hemos visto varias rendiciones de “Creep”, la intensa canción de Radiohead de la década de los 90, a cargo de aspirantes a vocalistas a lo largo de los años. Pero el competidor de American Idol, Christian Guardino, llevó el tema a un nuevo nivel luego de realizar una cover que dejó boquiabiertos a los miembros del jurado, conformado por Lionel Richie, Katy Perry y Luke Bryan.

El corte, decididamente rockero, fue sin duda un escaparate vocal para Thom Yorke cuando debutó por allá de 1992. Mientras que el éxito de Radiohead cuenta con muchos momentos cumbres de guitarra; la banda de acompañamiento de Guardino en American Idol intentó un arreglo un tanto diferente, que permitió al cantante cavar en su lado más conmovedor con un respaldo muy al estilo de la música gospel de los 50’s.

A medida que se desarrollaba la actuación, Katy Perry parecía hipnotizada con una intensa concentración y Lionel Richie se movía en su asiento como si fuera arrastrado directamente al escenario.

A medida que Guardino alcanzaba algunos de sus momentos vocales más intensos, los aplausos comenzaron a surgir de manera precipitada por todo el foro, y al final recibió una ovación de pie tanto por parte de Richie, Perry y Bryan, como del público.

Guardino ha mostrado sus poderosos talentos vocales a lo largo de la 20ª temporada de American Idol, audicionando con “A Song for You” de Donny Hathaway, y luego ofreciendo una mezcla de rock y soul interpretando “Imagine” de John Lennon; “Sex on Fire” de Kings of Leon y “Leave the Door Open” de Silk Sonic, en la antesala a su más reciente versión de Radiohead. El músico de 21 años de Long Island, Nueva York, ha entrado en el Top 14 y parece tener una sólida oportunidad de ganarlo todo.

“Creep”, de Radiohead, por su parte, se publicó inicialmente en 1992, antes de incluirse en su álbum debut, ‘Pablo Honey’, de 1993. Llegó al número 2 de la lista Alternative Airplay y se coló en el número 34 del Billboard Hot 100.