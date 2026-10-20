Caifanes, Ely Guerra, Vivir Quintana, Kevin Kaarl y Meme del Real estarán en el Teatro Metropólitan el 18 de noviembre. Venta de boletos desde el 23 de octubre.

Lo que debes saber

El Concierto por un Abrazo será el 18 de noviembre de 2026 a las 20:30 en el Teatro Metropólitan de CDMX.

será el en el Teatro Metropólitan de CDMX. Participan Caifanes, Ely Guerra, Kevin Kaarl, Vivir Quintana, Meme del Real y el Contingente Jaranero .

. La venta general de Ticketmaster empieza el 23 de octubre a las 11:00. No hay precios confirmados.

Caifanes y Ely Guerra participarán en el Concierto por un Abrazo 2026 en la Ciudad de México, una iniciativa de apoyo al encuentro entre el EZLN y madres y familias buscadoras de personas desaparecidas. También estarán Kevin Kaarl, Vivir Quintana, Meme del Real y músicos jaraneros.

¿Cuándo y dónde será el Concierto por un Abrazo?

Fecha 18 de noviembre de 2026 Hora 20:30, hora de CDMX Recinto Teatro Metropólitan, Independencia 90, Centro, CDMX Venta general 23 de octubre, 11:00 Boletera Ticketmaster México Precios Aún sin confirmación pública

El concierto no es gratuito. Ticketmaster indica que se aceptará público de todas las edades y que los niños pagan entrada a partir de los tres años. Se anuncia un límite de ocho boletos por comprador.

¿Qué artistas participarán?

El cartel anunciado reúne a Caifanes, Ely Guerra, Kevin Kaarl, Vivir Quintana, Meme del Real y Contingente Jaranero. La organización no ha detallado todavía el orden ni la duración de cada actuación. El País México también documentó el anuncio del 20 de octubre.

¿Cuál es la causa del concierto?

El Colectivo por un Abrazo impulsa esta actividad para respaldar los preparativos de un encuentro entre personas que buscan a sus familiares y una delegación zapatista. La convocatoria oficial de la Comisión Sexta del EZLN explica parte de la logística de la visita.

El anuncio señala que las personas artistas participan sin cobrar honorarios. No se ha difundido un desglose definitivo de los ingresos y gastos, por lo que no sería preciso publicar un porcentaje exacto de donación.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Al 20 de octubre de 2026, no hay un tabulador oficial verificado de precios y secciones. La venta comenzará el 23 de octubre a las 11:00. Consulta cargos y disponibilidad directamente en Ticketmaster cuando se habilite la compra.

Revisa también la agenda de conciertos en México y nuestra nota sobre Caifanes y el Centro Ceremonial Otomí.

Imagen de público ilustrativa, no del concierto: Samu Lopez / Unsplash.