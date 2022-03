Tomado de su más reciente producción de estudio, ‘Music Of The Spheres‘, Coldplay ha lanzado un nuevo video para el sencillo “People of the Pride“, inspirado 100% en la cultura de manga y sus realizadores.

Dirigido por Paul Dugdale, el video muestra clips tomados de la presentación que la banda tuvo en octubre del año pasado durante el concierto en contra del cambio climático realizado en Seattle, mezclada con animaciones extremadamente distópicas que se adaptan al mensaje que la banda desea mandar en cada paso que da rumbo a un mundo mejor.

El track, da seguimiento a los últimos releases que han estado realizado titulados ‘Let Somebody Go‘, ‘Higher Power‘, ‘My Universe‘ y ‘Coloratura’. Así que si algo les podemos decir, es que la banda no planea dar tregua a todo el ruido que están realizando con este regreso no sólo al spotlight, sino a los escenarios, las giras y absolutamente el nuevo mundo que se abrió tras la pandemia del COVID-19.