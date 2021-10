Hace dos años, Chris Martin tomó el spotlight para anunciar que él y todos los integrantes de Coldplay, habían decidido dejar de tourear por el impacto ambiental que esto representaba.

Un representante de la banda dijo que, debido a esto, la banda no tocaría en otros países hasta que nuevas alternativas eco-friendly se pusieran a disposición para poner el ejemplo, y demostrar que hasta desde esa trinchera se podía hacer algo al respecto.

Sin embargo, hoy la banda ha encontrado la forma de comenzar a girar de nuevo sin dañar el medio ambiente y tan sólo en sus conciertos de Europa, han logrado la máxima de 1 millón de boletos vendidos.

La noticia llega a través de NME, quienes reportan que a pesar de la buena noticia, el anuncio llega con un sabor agridulce para Martin luego de que el booker de la banda de toda la vida, Steve Strange, falleciera en septiembre de este año y no pudiera estar para ver el éxito de este nuevo formato:

“Otros agentes nos hubieran dicho que hacerlo era imposible, pero Steve no, Steve trabajó muchísimo para poder hacer de este tour eco-friendly una realidad y me mata que no pudiera estar aquí para verlo.



En otros tiempos, estaríamos ya en la segunda botella de champaña al enterarnos del millón de boletos. Pero hoy no puedo hacer eso sin él, no sería lo mismo, no valdría la pena”.

Chris Martin