El día de hoy amanecimos con excelentes noticias, ya que Coldplay ha anunciado su vuelta a territorio nacional tras 5 años de ausencia 🎉.

A través de redes sociales, el conjunto liderado por Chris Martin confirmó el primer tramo internacional de su gira 2022, que se desarrollará en favor de ‘Music Of The Spheres’, noveno material de larga duración de Coldplay, y que se hará disponible mañana (15 de octubre) a través de Parlophone.

El Music Of The Spheres World Tour arrancará el 18 de marzo del 2022 en San José, Costa Rica; y no mucho después, el 25 de marzo, harán su primera parada en México en el Estadio BBVA de Monterrey. El 29 de ese mismo mes pisarán el Estadio Akron en Guadalajara y cerrarán su paso por tierra azteca el 3 de abril en el Foro Sol capitalino.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex será los días 19 y 20 de octubre; mientras que la venta general comenzará el 21 de octubre a través del sistema Ticketmaster.

Como acto de acompañamiento se contará con la presencia de la cantante de Soul y R&B H.E.R; además de London Grammar en algunas fechas seleccionadas en Europa.

El vocalista Chris Martin declaró que el tema de ‘Music From the Spheres’ se inspiró en “preguntarse cómo serían los músicos en el universo”, después de ver la actuación de la banda de la cantina ficticia de Mos Eisley en ‘Star Wars’ y hacer especulaciones en relación con los sonidos del espacio exterior. El álbum está ambientado en un sistema planetario ficticio llamado The Spheres 🚀, que consta de nueve planetas, tres satélites naturales, una estrella y una nebulosa cercana. Cada tema del álbum representa un cuerpo celeste de The Spheres.

“My Universe”, segundo sencillo del elepé lanzado el pasado 24 de septiembre; se ha posicionado como uno de los más importantes y recientemente se colgó en el número 1 de la lista de Billboard. Cuenta con la participación de la boy band BTS, y le ha valido a los surcoreanos otro éxito en su meteórica carrera.