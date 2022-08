Luego de años de no tourear ni remotamente acercarse a algo que se pudiera considerar siquiera una “mini-gira“, Coldplay por fin “encontró” la manera ecológica de recorrer el mundo, sin afectar con tantas emisiones de carbono.

Y vaya que el mundo estaba listo para recibirlos, pues tal y como NME reporta, desde que la banda comenzó su gira, Chris Martin y compañía han vendido nada más y nada menos que 5.4 millones de boletos.

Esto no sólo fue en el transcurso de 2021, claro está; 2022 también tiene su buena parte y lo que le da ese último jalón de venta, fue la preventa para 2023 pues la banda aún tiene mucho mundo que recorrer para su ‘Music of the Spheres World Tour’, mismo que aún tiene que pasar por 9 países.

¡Coldplay está más fuerte que nunca! ¿Los vieron en México? Chequen por acá cómo se vivió:

En otras noticias, por favor si vas a un concierto de Coldplay, apaga tu celular.