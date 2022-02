Hace no mucho tiempo, el conjunto liderado por Chris Martin reveló 5 presentaciones de su ‘Music of the Spheres‘ en la república mexicana, recorriendo Monterrey, CDMX y Guadalajara. Sin embargo, el día de hoy la cantante Carla Morrison reveló que sería ella quien abriría todas las fechas dela gira en México.

¿Lo curioso? De 5 fechas que se habían anunciado originalmente, Morrison publicó 8, confirmando así la apertura de tres nuevas fechas en cada una de las ciudades que ya se tenían planeadas.

La gira comienza el 18 de marzo, y como era de esperarse, el 90% de las mismas ya se encuentran en sold out desde las primeras horas de su apertura a venta.

Martin, quien recientemente sufrió la pérdida de su manager, confesó que a pesar de sentirse honrado de regresar a los escenarios y lograr vender más de un millón de boletos en menos de 12 horas a lo largo de toda Europa, este triunfo no e slo mismo sin su viejo amigo.

¿Listos? Pueden adquirir boletos en este link.