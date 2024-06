A dos años de su último sencillo (“Biutyful” del 2022), Coldplay está de vuelta con “feelslikeimfallinginlove“, el primer corte promocional de su próximo álbum. Te contamos todos los detalles.

Compartido hoy (21 de junio), el tema marca el primer adelanto de nueva música de la banda desde que anunciaron los detalles de su nuevo álbum ‘Moon Music‘ a principios de esta semana.

Ahora, después de adelantar el sencillo principal, compartir un fragmento con los fans en Internet y presentar el tema en un escenario en Hungría, Chris Martin y compañía finalmente han lanzado la canción.

Coldplay estrena “feelslikeimfallinginlove”

Desde el principio, el tema incorpora un sutil elemento de electrónica y desarrolla gradualmente un ritmo constante antes de introducir la emotiva voz del cantante. “Sé que esto podría hacerme mucho daño / Sé que esto podría sentirse así / Pero no puedo parar / Dejar caer mis defensas”, canta en las primeras líneas, con la sensación electrónica como un guiño a Ghost Stories (2014).

A partir de ahí, el tema, producido por Max Martin, va ganando fuerza antes de estallar en el potente estribillo:

“Se siente como si me estuviera enamorando / Tal vez por primera vez / Baby, está en mi mente / Tú soplas / Se siente como si me estuviera enamorando / Me estás lanzando un salvavidas / Esto es para toda la vida / Lo sé”.

Escúchalo a continuación:

El décimo álbum de estudio de Coldplay, ‘Moon Music’, se anunció a principios de esta semana y saldrá a la venta el 4 de octubre. Puedes reservarlo por aquí.

El esfuerzo ha sido producido por Max Martin (Taylor Swift, The Weeknd, Katy Perry) y estará disponible en un número limitado de ediciones firmadas a mano. También se distribuirá en formatos físicos ecológicos, como un vinilo fabricado a partir de botellas de plástico recicladas y un CD creado a partir de policarbonato reciclado al 90%.

También habrá una edición limitada del disco, la “Notebook Edition”, que se presentará en un libro de tapa dura encuadernado, fiel réplica del cuaderno de estudio original del cantante Chris Martin. Contendrá 28 páginas de notas, letras e ilustraciones del proceso creativo del álbum.

‘Moon Music’ podría ser el último disco de Coldplay

Aún no se sabe si este álbum será el último de Coldplay, ya que la banda ha insinuado anteriormente que dejará de publicar discos en el año 2025. El rumor surgió por primera vez en 2021, cuando los miembros dijeron a Jo Whiley que estaban llegando al final de su tiempo escribiendo nuevo material.

“Vamos a hacer 12 álbumes. Porque es mucho volcarlo todo en hacerlos. Me encanta y es increíble, pero también es muy intenso”, dijo Martin. “Siento que porque sé que el reto es finito, hacer esta música no se siente difícil, se siente como: ‘Esto es lo que se supone que estamos haciendo'”, vía NME.

El próximo fin de semana, la banda será cabeza de cartel del Festival de Glastonbury y se convertirá en el primer grupo en encabezar el cartel del Pyramid Stage cinco veces, tras sus actuaciones en 2002, 2005, 2011 y 2016.