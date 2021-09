Las fronteras lingüísticas y culturales que existían en el pop han quedado atrás, luego de que la exitosa boyband surcoreana BTS y los ingleses Coldplay revelaran su muy anticipada colaboración, titulada “My Universe”.

La discográfica de la banda de rock británica, Parlophone Records, anunció un calendario de próximos lanzamientos relacionados al sencillo colaborativo con el conjunto de K-pop; incluyendo el documental Inside My Universe el próximo domingo a las 8 de la mañana, y el Supernova 7 Mix + la versión acústica a las 7 de la tarde de ese mismo día. El vídeo musical oficial, dirigido por Dave Meyers, estará disponible “en breve”, según la actualización de Parlophone.

Los fans de ambas bandas escucharon un breve fragmento de “My Universe” en TikTok, donde el líder de Coldplay, Chris Martin, armoniza el estribillo in crescendo con BTS: “Tú, tú eres/ Mi universo/ Y solo quiero ponerte en primer lugar/ Y tú, tú eres/ Mi universo/ Y haces que mi corazón se ilumine por dentro”.

“My Universe”, que se canta tanto en inglés como en coreano, es el segundo sencillo después de “Higher Power”, previo al lanzamiento del noveno álbum de estudio de Coldplay, ‘Music of the Spheres’, que fue producido por Max Martin y saldrá a la venta el 15 de octubre. ‘Music of the Spheres’ es la continuación de su disco doble del 2019 ‘Everyday Life’, que lideró la lista de Official U.K. Albums y alcanzó el número 7 en el Billboard 200.

Escucha “My Universe” en plataformas digitales y mira el lyric video oficial a continuación.