Este 24 de septiembre se estrenará la primera colaboración oficial entre Coldplay & BTS, y previo al lanzamiento de este sencillo titulado “My Universe”, ambas agrupaciones han anunciado la llegada de un documental que relatará el paso a paso de este trabajo en conjunto.

Mientras el camino al estreno de ‘Music Of The Spheres‘ se hace cada vez más corto, Coldplay & BTS decidieron realizar una colaboración muy poco común que, dentro del imaginario de Chris Martin, hacía todo el sentido por la diferencia de géneros pero la similitud del mensaje: “Música para ser feliz”.

Y parece ser que “My Universe” tiene mucho de eso y el documental de esta colaboración, nos hablará de todos los vínculos sonoros que existen a nivel producción y composición entre dos bandas que nada tienen que ver ni musical ni geográficamente. Representando una unidad muy interesante en el espectro sonoro internacional, y brindándole a los fans de BTS una apertura más música.

TWO DAYS until Friday's release of My Universe by Coldplay X BTS – and we can tell Coldplayers and the ARMY are as excited as we are! 🐳💜🐙 Here are some #MyUniverse dates for your diary…

Pre-save / pre-order: https://t.co/89xSOizV6J@coldplay @BTS_twt @bts_bighit pic.twitter.com/fFsAz3O1uO