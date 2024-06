Coldplay ha compartido el adelanto de un nuevo sencillo, que parece titularse “First Time”. Mira el clip a continuación.

El fragmento de 20 segundos se publicó hoy (7 de junio) en la cuenta de Instagram de la banda, con el título “First Time”. Este sería el primer material nuevo de la banda desde su disco ‘Music Of The Spheres’ de 2021.

El mini clip muestra al líder, Chris Martin, parado frente al parque de atracciones Pacific Park en Santa Mónica, California, con la rueda de la fortuna girando y sus luces deslumbrantes de fondo, mientras el público pasa.

A pesar de que las imágenes están aceleradas, Martin parece estar cantando la letra de la canción en tiempo real: “Se siente como si me estuviera enamorando / Me estás lanzando un salvavidas / Oh, ahora por primera vez / Sé que no estamos solos”, canta, sobre un arreglo.

En enero de 2023, Coldplay adelantó que un álbum llamado ‘Moon Music’ estaba casi terminado. Lo describieron en ese momento como “el segundo volumen de ‘Music Of The Spheres'”, pero agregaron que “no saldrá dentro de un tiempo” (vía Billboard).

Coldplay ha sugerido en el pasado que dejarían de lanzar álbumes en el año 2025. En 2021, dijeron en una entrevista con Jo Whiley que estaban llegando al final de su tiempo escribiendo música inédita.

“Bueno, sé que puedo decirte: nuestro último disco en forma saldrá en 2025 y después de eso creo que solo haremos una gira. Tal vez hagamos algunas cosas colaborativas, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, terminará entonces”.

Martin también compartió un sentimiento similar con NME en 2021, cuando habló de lo “intenso” que puede ser seguir lanzando música nueva.

“Vamos a hacer 12 álbumes. Porque es mucho esfuerzo hacerlos. Me encanta y es increíble, pero también es muy intenso. Siento que, porque sé que el desafío es finito, hacer esta música no parece difícil, se siente como, ‘Esto es lo que se supone que debemos hacer’”.

La banda actualmente se está preparando para encabezar el Festival de Glastonbury a finales de este mes, convirtiéndose en el primer acto en encabezar el cartel del Pyramid Stage cinco veces, después de sus presentaciones en 2002, 2005, 2011 y 2016.