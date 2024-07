Cada 13 de julio se celebra el Día Internacional del Rock, rememorando el icónico concierto Live Aid, realizado un 13 de julio de 1985. Para su celebración en 2024, la Cineteca Nacional, en colaboración con Universal Music, ofrecerán un ciclo de documentales y conciertos completamente gratis.

Durante todo el mes de julio, en punto de las 19:30 horas, Cineteca Nacional (Av. México-Coyoacán, No. 389, Col. Xoco), proyectará en su Foro al Aire Libre un ciclo especial celebrando el Día Internacional del Rock, con documentales y conciertos icónicos.

Ciclo Mes del Rock 2024 en la Cineteca Nacional

El miércoles 10 de julio se inaugura el ciclo con ‘The Rolling Stones- Sweet Sumer Sun in Hyde Park’, que narra la actuación en vivo de los Rolling Stones cuando regresaron al Hyde Park de Londres por primera vez desde su legendario concierto allí hacía 44 años.

El miércoles 17 de julio se exhibe ‘The Cure- Live in Hyde Park’, concierto con el que The Cure celebró su 40 aniversario como banda en Londres.

El viernes 19 de julio toca el turno de ‘Black Sabbath- ‘The End of the End’, que retrata el último concierto de Black Sabbath en la Genting Arena de Birmingham.

El miércoles 24 de julio se ofrece ‘Queen-Rock Montreal’, grabado en noviembre de 1981 en el Foro de Montreal, como cierre de la gira ‘The Game Tour’ de Queen.

El viernes 26 de julio se exhibe ‘The Cure- ‘CURÆTION-25: From there to Here’, que tuvo lugar en la 10ª y última noche del 25º Festival Meltdown, organizado por Robert Smith en el Royal Festival Hall de Londres.

Finalmente, el ciclo cierra con un documental nacional, ‘Zoé- Panoramas’, una mirada única e introspectiva a una de las principales bandas de rock alternativo en América Latina durante un año crucial en su carrera.

Para más información, visita la cartelera del Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional para el mes de julio.