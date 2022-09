Una de las canciones más melancólicas del repertorio de Coldplay es “Fix You” que, como ya les contamos por aquí, fue escrita por Chris Martin para su entonces esposa Gwyneth Paltrow, luego del fallecimiento de su padre.

Desde entonces, el tema de ‘X&Y’ (2005) se ha convertido en uno de los infaltables de los conciertos de Coldplay, incluso en su más reciente gira de estadios ‘Music Of The Spheres Tour’ (que llegó a México durante marzo y abril del presente año).

Ahora mismo, el conjunto inglés se encuentra completando el tramo sudamericano del tour y, en este contexto, fue que Chris Martin bajó del escenario para consolar a una fan que lloraba abatida durante la interpretación de “Fix You”, en uno de los cuatro conciertos que el conjunto ofreció en Chile.

A través de redes sociales, la usuaria de TikTok @savage.brocoli compartió el emotivo momento sin especificar cuáles eran las razones detrás de su llanto.

En el video de apenas 39 segundos de duración se ve a Martin descendiendo del escenario y caminando hacia la fan, quien se encontraba en primera fila, no sin antes solicitar la mesura del público para poder acercársele y abrazara durante un breve momento.

“Ayer Chris Martin me vio llorando por todo ‘Fix You’ y se bajó a abrazarme. El mejor día de mi vida en esta humanidad”. Vía redes sociales.

Mientras tanto, Coldplay sigue cosechando éxitos con su actual gira mundial. Después de Sudamérica, el ensamble volará a Europa donde la mayoría de sus conciertos en España, Portugal, Dinamarca, Italia, Suecia y Reino Unido ya están agotados.

Sin embargo, resulta sorprendente pensar que el ‘Music Of The Spheres Tour’ estuvo a punto de no realizarse, debido a problemas financieros. Así lo reveló el propio Chris Martin.

“Se convirtió en algo estresante desde el punto de vista financiero, algo que no habíamos tenido antes. Esta fue la primera vez en la que hubo un punto en el que no pudimos hacer la gira debido a todo el asunto del dinero”. “Pero por suerte tuvimos ayuda y nos salvaron el día e hicimos algunos cambios aquí y allá. Esta gira consistía en probar cosas nuevas y algunas funcionan y otras no. Tenemos mucha suerte de poder sobrevivir y mantener las pérdidas y eso está bien”. Vía NME.