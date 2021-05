Un día como hoy, pero de hace 4 años, Chris Cornell, el mítico líder de Audioslave, Soundgarden y Temple of the Dog, fue encontrado sin vida por su guardaespaldas en una habitación de hotel, luego de que el cantante se quitara la vida a los 52 años de edad.

Horas antes de que el icónico cantante muriera en un hotel en Detroit, él y Soundgarden ofrecieron un concierto a medio kilómetro de distancia en el Fox Theatre de la ciudad. Para la última canción de la noche -y, sin saberlo, de la carrera de Cornell– la banda eligió el corte de Badmotorfinger “Slaves & Bulldozers”.

El tema siempre fue emotivo para el conjunto de Seattle y sus fans, pero tras el fallecimiento del legendario rockero en mayo del 2017, adquiere un mayor sentido de conmoción.

“So bleed your heart out/ There’s no more rides for free”, canta Cornell en el estribillo. “Bleed your heart out/ I said, ‘What’s in it for me?”