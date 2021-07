Han pasado cuatro años desde que Chris Cornell, el reconocible líder de Audioslave y Soundgarden, fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Detroit, Michigan, tras haber ofrecido su último recital con Soundgarden en el Teatro Fox.

Y aunque Chris Cornell ya no existe más en este mismo plano físico, vaya que continúa con vida en todas las canciones, rasgueos de guitarra y composiciones que creó durante 52 años de vida; legado que su familia ha protegido ferozmente, incluso, de sus ex-compañeros de banda.

Al frente del cuidado del patrimonio inmortal del intérprete de “Like a Stone” está Vicky Cornell, viuda de Chris quien, recientemente, ofreció una íntima entrevista al portal Fatherly en donde, entre otras cosas, habló de la herencia imperecedera de su ex-esposo; de como ella y sus hijos lidian todavía con el duelo; y hasta reveló una muy personal carta de amor escrita del puño y letra del mismísimo Chris Cornell.

Escribo esto con el temblor de mi mano que se guía por la fortuna de un corazón que tiene la suerte de conocer el verdadero amor. Mi corazón es un tambor que late y mi voz una campana que repica al mundo: Te amo. Sé mía en la dicha iluminada sólo por el brillo de nuestro amor resplandeciente. Te amo tanto, Chris.

Además de compartir la nostálgica misiva; Vicky habló sobre los esfuerzos que ella y sus hijos, Toni y Cristopher Cornell, realizan diariamente para perpetuar el legado de su padre a través de la organización Chris and Vicky Cornell Foundation, que el mismo líder de Temple of the Dog fundó en 2012 para ayudar a niños en situaciones vulnerables.

Compartir con los demás era importante para Chris y es algo que hacíamos juntos como familia, así que seguimos haciéndolo y mantiene viva su memoria y lo que era importante para él. Los fans también ayudan mucho; a través de redes sociales escuchamos tantas historias increíbles sobre cómo Chris impactó a muchas personas a través de su música y sus letras. Es increíble ver la cantidad de gente que tocó. El amor que sus fans sienten por él sigue levantándonos y manteniendo su memoria viva y presente. Vía Fatherly.

Además de lo anterior, Toni y Cristopher Cornell lanzaron la iniciativa educativa nacional Stop the Stigma: Tackling the Stigma of Addiction through Education, para ayudar a combatir el estigma en torno a la adicción a las drogas y educar a los adolescentes sobre la ciencia de los trastornos por consumo de sustancias.