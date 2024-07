Aunque 1990 es prácticamente un páramo para la buena música, ‘Violator’ de Depeche Mode es una de las pocas excepciones. A pocos años de la llegada del grunge, estos temas prepararon el terreno para algo más oscuro en el horizonte, como el twang demente de “Personal Jesus” o la atmósfera incómoda de “Waiting for the Night”.

Para Chino Moreno, escuchar música pop tan oscura le ayudó a abrir los ojos a algo mucho más grande.

“Fui a ver a Depeche Mode después de que publicaran el álbum ‘Violator’. Tenía 14 años y Dave Gahan era más grande que la vida para mí. Y la música de ese álbum era increíble. Soy un gran fan de la música de los 80 en general, pero ese álbum era genial y allanó el camino para el primer concierto al que fui” (vía Far Out).

La Influencia de ‘Violator’ en Chino Moreno y Deftones

Aunque gran parte de la música de Deftones está pensada para ser una colaboración entre todos los miembros de la banda, las contribuciones de Moreno suelen tener ese mismo tipo de motivos conmovedores que tiene ‘Violator’.

Canciones como “Digital Bath” o “Change (In the House of Flies)” mezclan los lados melódicos y sobrecogedores de su sonido, y, sin embargo, las guitarras siguen siendo etéreas sin esfuerzo en cortes posteriores como “Sextape“.

No es que Moreno fuera el único al que le gustaba la melancolía de Depeche Mode. Chester Bennington, de Linkin Park, siempre los elogió a lo largo de su vida; e incluso los espeluznantes Ghost les rindieron homenaje versionando “Waiting for the Night” en uno de sus EPs.