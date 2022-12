¡Buenas noticias para todos los fanáticos de Deftones! El conjunto de Sacramento está trabajando en la continuación de su álbum del 2020, ‘Ohms’, pero no están exactamente en un apuro para hacerlo.

De acuerdo con el vocalista Chino Moreno en una entrevista con The Noise 11 (vía Metal Injection), los otros miembros de Deftones han estado trabajando en nueva música al tiempo que su calendario de gira ha disminuido.

“Estamos trabajando en nueva música, al menos ellos, en este momento”, dijo Moreno. “Tenemos algunos conciertos esporádicos en los próximos dos años, o un año más o menos, lo que sea. Pero en general, sí, nos estamos tomando un tiempo libre”. Vía Metal Injection.

El nuevo disco será el primero de Deftones sin el bajista Sergio Vega, quien abandonó la banda a principios de este año. Vega ha sido sustituido por Fred Sablan en los actos en directo, aunque Sablan no forma parte de la banda de forma permanente fuera de las giras.

Lo mismo ocurre con el ahora segundo guitarrista Lance Jackman. Así que quién sabe quién acabará tocando en el sucesor de ‘Ohms’.

El guitarrista Stephen Carpenter compartió un sentimiento similar en una entrevista con el vocalista de Cypress Hill, B-Real, en el programa The Smokebox, donde dijo que Deftones estaba empezando a tener ideas para nuevo material, pero que no estaban en una etapa en la que realmente estuvieran escribiendo.

“[Estamos] preparándonos para [trabajar en nuevo material]”, dijo Carpenter. “Sólo se nos ocurren ideas en este momento, más conversación en este momento que hacer en realidad”. Vía Metal Injection.

En noticias relacionadas, Chino Moreno nombró el álbum de los Deftones que siempre ha considerado como su favorito. Se trata , por supuesto, del favorito del fandom y no es otro que ‘Around the Fur’ (1997), del que se desprenden clásicos como “My Own Summer”, “Dai The Flu”, “Mascara” y muchos más.