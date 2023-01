Con 30 años de trayectoria y 9 discos bajo el brazo, Deftones es sin lugar a dudas uno de los actos imprescindibles del rock contemporáneo. Han editado una infinidad de sencillos exitosos (véase “My Own Summer”; “Change” o “Be Quite And Drive”), sin embargo; vaya que Chino Moreno tiene una canción favorita dentro de su amplísimo repertorio.

Hablando con Revolver Magazine, el vocalista admitió que su tema favorito de los Deftones destaca por su simplicidad y fácil proceso de composición, añadiendo que normalmente las canciones que componen más rápido son las que más le gustan.

En este sentido, estamos hablando de la emotiva “Digital Bath“, que se desprende del tercer material de estudio de Deftones, ‘White Pony’ (2000). Al respecto, comentó:

“‘Digital Bath’ es probablemente una de mis canciones favoritas que he escrito. Es muy sencilla pero, no sé, creo que es muy eficaz. Me gusta la letra. Me gusta el hecho de que naciera básicamente de dos notas y un ritmo de batería”. “Las cosas que suceden rápida y orgánicamente suelen ser algunas de mis canciones favoritas. Las cosas que se hacen y no están tan pensadas son sólo una especie de reacción”. Vía Revolver Mag.

De vuelta a la actualidad y en cuanto a lo que Deftones ha estado haciendo últimamente, Moreno dijo en una entrevista con The Noise 11 que la banda ha estado trabajando en nueva música.

“Estamos trabajando en nueva música, al menos en este momento”, dijo Moreno. “Tenemos algunos conciertos esporádicos en los próximos dos años, o un año más o menos, lo que sea. Pero en su mayor parte, sí, nos estamos tomando un tiempo de descanso”. Vía The Noise 11.

De esta manera, estaríamos frente al próximo décimo esfuerzo discográfico de Deftones, que sucederá al exitoso ‘Ohms’ del 2020 que nos regaló el sencillo homónimo, “Ceremony” y “Genesis”.