Bien dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Eso es particularmente cierto el día de hoy, pues parece que el pacto entre los Rolling Stones y la inmortalidad finalmente ha cobrado su primera factura. Se trata de Charlie Watts, el icónico baterista británico, quien ha fallecido a los 80 años de edad. Así lo confirmó el publicista del grupo, y más tarde la propia banda a través de redes sociales.

Un par de semanas atrás, los Rolling informaban que por primera vez en 60 años Watts no participaría en la próxima gira del conjunto, ya que debía de reposar tras un procedimiento médico no especificado. Su lugar sería tomado por Steve Jordan, quien ha trabajado recientemente con Keith Richards y su proyecto alterno X-pensive Winos.

El No Filter Tour 2021 marcaría la 46º ocasión que los Rolling Stones saldrían de gira, y la primera sin Watts detrás del mítico set up de su Gretsch. Como el resto de actos internacionales, la banda tuvo que posponer sus planes debido a la pandemia del Coronavirus, y porque todos sus integrantes sobrepasan los 70 años de edad.

Sin embargo, Watts falleció hoy (24 de agosto) por la mañana, “tranquilo y acompañado por su familia en un hospital de Londres”, a los 80.

Charlie Watts nació el 2 de junio de 1941 en Londres. Tuvo una formación académica en arte y diseño, y su indeleble paso por la música comenzó como un hobbie, gracias a la admiración se siempre sintió por el jazz (particularmente por el saxofonista Charlie Parker).

Más adelante fue invitado a tocar como parte de los Rolling Stones y , aunque profesionalmente no le convencían del todo (recordemos sus raíces jazzísticas); lo cierto es que formó un lazo fraternal con sus compañeros de banda, especialmente con Keith. Durante sus primeros años de trayectoria, además de tocar la batería, también diseñó las portadas de álbumes de los Stones y sus escenarios de gira, explotando así la formación como diseñador que cursó.

Fue baterista del conjunto desde 1963 hasta el día de hoy, formando así la asociación más duradera en la historia del rock. Incluso, Mick y el propio Richards llegaron a declarar que Watts siempre fue el verdadero líder de los Rolling, pues era él quien le otorgaba cohesión y estructura a sus inquietas piezas musicales.

Por supuesto, a lo largo de su vida estuvo involucrado en muchos proyectos que nada tenían que ver con el rock, y apelaban más bien a su pasión por el jazz. Tocó junto a personalidades como Ian Stewart, Evan Parker, Courtney Pine y Jack Bruce; y hasta formó sus propias big bands.

Gracias por todo Charlie, descansa en poder 🕊️.