El año pasado, el baterista de los Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, se hizo viral por una interpretación de “The Kill” de Thirty Seconds to Mars al escuchar la canción por primera vez. Resulta que fue retado a hacer lo mismo con “Can You Feel My Heart” de Bring Me the Horizon, como parte de la misma sesión con Drumeo.

Drumeo guardó la segunda interpretación de Smith en el segmento ‘For The First Time‘ durante casi un año antes de publicarla hace un par de días.

En ese tiempo, la maestría del baterista de los Chili Peppers con la canción de Thirty Second to Mars acumuló la sorprendente cantidad de 16 millones de visitas en YouTube.

Chad Smith toca “Can You Feel My Heart” de Bring Me the Horizon después de escucharla por primera vez

El clip de Bring Me the Horizon también ha tenido un buen arranque, ya que acumula alrededor de 1.5 millones de visitas. Al principio del vídeo, Smith dice: “¿Me vas a dar otra?”.

A continuación, le ponen una versión sin batería del tema del álbum ‘Sempiternal’ (2013) de Bring Me the Horizon, y queda claro que no estaba familiarizado con la melodía, ya que comenta: “¿Qué es esto?”.

Sin embargo, eso no impidió que Smith volviera a machacar la batería en una sola toma, añadiendo un ritmo tribal al tema metalcore.

Cuando el presentador de Drumeo, Brandon Toews, le preguntó si conocía la canción o el grupo, Smith adivinó Ministry. Cuando le dijeron que era BMTH, Smith volvió a expresar su desconcierto, exclamando: “¿Quiénes son esos?”.

A continuación le pusieron “Can You Feel My Heart” con la pista de batería original, y tocó la batería mientras escuchaba. Elogió al músico de BMTH Mat Nicholls por su “enorme sonido” de batería con “partes geniales”.

Bring Me The Horizon regresa a México

Aunque puede que Smith no conociera a Bring Me the Horizon, el grupo es uno de los más grandes del Reino Unido en lo que va de siglo. Su álbum de 2013 ‘Sempiternal’ está considerado un clásico moderno.

Mientras tanto, a dos años de su última visita a México, Bring Me The Horizon ha anunciado un nuevo concierto en la capital mexicana el próximo 14 de diciembre en la explanada del Estadio Azteca. Presentan su más reciente disco, ‘Post Human: Nex Gen‘, y además vienen con un grupo de bandas de apoyo imperdibles. Entérate de los detalles por aquí.

Mira cómo Chad Smith toca “Can You Feel My Heart” de Bring Me the Horizon a continuación.