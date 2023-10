En 2022, Carla Morrison regresó con su tercer álbum de estudio, ‘El Renacimiento’, en el que, entre otras cosas, la intérprete toca temas aún tabú en la composición lírica como lo es la salud mental. Sin embargo, Morrison asegura que finalmente se siente “muy valorada y comprendida”, pues al principio de su carrera sentía que el público mexicano no entendía su música.

En entrevista con Agencia EFE (vía Milenio), Carla Morrison confesó sentirse muy feliz de estar de vuelta en México, luego de que ‘El Renacimiento’ la llevara a actuar en otras ciudades del mundo, donde el recibimiento del público la hizo sentir como en casa. Especialmente en Europa, en donde tocó varios conciertos en formatos íntimos y emocionantes.

En contraposición a esta nueva etapa artística, la cantante de “Déjenme Llorar” rememoró sus primeros años de trayectoria, que retroceden al año 2010 con el disco ‘Mientras tu Dormías’, asegurando que en aquel entonces el público local no entendía su música.

“Estoy muy bien, me siento tranquila, siento que el público me ha terminado de entender. En su momento lo peleaba, pero es como cualquier relación, toma años. (…) Me siento muy valorada, comprendida, muy sustentada y protegida”, expresó la compositora y cantante mexicana.