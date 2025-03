Recientemente, el cantante de Tool, Maynard J. Keenan, fue visto en la Arena México disfrutando de una emocionante tarde de lucha libre.

Lo que parecía una actividad casual se volvió un tema de controversia cuando varios asistentes notaron que el líder de la banda no solo disfrutaba del espectáculo, sino que también lo grababa.

Este comportamiento, que a simple vista podría parecer común, levantó más de una ceja debido a las estrictas reglas de Tool en sus propios conciertos.

Durante años, Maynard y su banda han sido inflexibles con su política de “cero tolerancia” hacia los teléfonos móviles en sus presentaciones.

La banda busca ofrecer una experiencia única e inmersiva, lejos de la distracción de los dispositivos, y prohíbe terminantemente que los asistentes graben o tomen fotos.

Cualquier persona sorprendida violando esta norma es escoltada fuera del recinto sin opción de reingresar ni de recibir un reembolso.

El mismo Maynard ha hablado en diversas ocasiones sobre su aversión a los teléfonos durante sus conciertos.

En una famosa entrevista con Joe Rogan, el cantante argumentó que los dispositivos solo servían para distraer y no podían capturar la esencia de lo que realmente se experimentaba en vivo.

“Si no tienes habilidad para asimilar lo que has visto, si confías en esta cosa [sostiene un teléfono] para capturar historias por ti… En primer lugar, nada de lo que vas a conseguir en una exposición va a representar lo que acabas de ver, o por lo que estabas allí.

Lo que hace aún más intrigante la situación es que Maynard J. Keenan parece haber violado sus propias reglas en la Arena México.

Durante el evento de lucha libre, el cantante fue visto no solo tomando fotos, sino también grabando extensas porciones del espectáculo.

Además, se le observó interactuando con los luchadores y tomándose fotografías con ellos, lo que contrastó notablemente con su postura habitual respecto al uso de dispositivos móviles.

What a day at Lucha Libre @CMLL_OFICIAL with our friends from @tool_the_band #CDMX pic.twitter.com/adMq0zd5sf