El Señor de los Anillos dejó huella en el rock. De Led Zeppelin a Blind Guardian, descubre cinco canciones que nacieron de las historias de Tolkien.

Lo que debes saber

Led Zeppelin , Black Sabbath , Rush y Blind Guardian han incluido referencias al universo de Tolkien en su música.

, , y han incluido referencias al universo de en su música. Seleccionamos cinco temas de la lista publicada por Louder que destacan por la popularidad de sus intérpretes y la relación directa de su música con la Tierra Media.

que destacan por la popularidad de sus intérpretes y la relación directa de su música con la Tierra Media. “Ramble On”, “Rivendell” y “Into the Storm” son tres ejemplos de esa conexión.

Antes de conquistar el cine, El Señor de los Anillos ya se había metido en los discos de rock. Y no hablamos de bandas pequeñas: Led Zeppelin, Black Sabbath y Rush también encontraron inspiración en las historias de J.R.R. Tolkien.

Desde referencias directas a Mordor hasta canciones dedicadas a personajes y lugares creados por J.R.R. Tolkien, estas influencias aparecen en temas de bandas como Led Zeppelin, cuya fascinación por la obra del escritor británico está documentada, y en otras agrupaciones que llevaron la fantasía a terrenos mucho más pesados.

El 11 de noviembre de 2026, Louder recopiló 12 canciones vinculadas con la obra de Tolkien. De esa lista elegimos cinco para recorrer distintas épocas del rock y el metal, desde 1969 hasta 2007. La fascinación llegó incluso al cine: The Beatles quisieron llevar la historia a la pantalla.

5 canciones de rock inspiradas en El Señor de los Anillos

1. Led Zeppelin – “Ramble On” (1969)

Incluida en el álbum Led Zeppelin II, esta canción contiene una de las referencias más evidentes a Tolkien en el catálogo de la banda: su letra menciona Mordor y a Gollum. Robert Plant convirtió su fascinación por la Tierra Media en una historia de rock que, décadas después, sigue siendo una de las conexiones más reconocibles entre Led Zeppelin y el escritor.

2. Black Sabbath – “The Wizard” (1970)

El tema del álbum debut de Black Sabbath está inspirado en Gandalf, el mago de El Señor de los Anillos. Así lo confirmó el bajista Geezer Butler en una entrevista de 2005, en la que recordó que estaba leyendo la obra de Tolkien cuando escribió la letra.

3. Rush – “Rivendell” (1975)

Neil Peart, baterista y letrista de Rush, era un reconocido admirador de Tolkien, y esta canción de Fly By Night es una de sus referencias más directas. Con un sonido acústico y folk, el grupo recrea musicalmente Rivendel, el refugio de los elfos gobernado por Elrond. La ficha oficial de Rush confirma que Neil Peart escribió la letra.

4. Blind Guardian – “Into the Storm” (1998)

Blind Guardian llevó su admiración por Tolkien mucho más allá de una referencia aislada: su álbum Nightfall in Middle-Earth está basado en El Silmarillion. “Into the Storm” forma parte de ese relato y aborda el enfrentamiento entre Melkor y Ungoliant, personajes de la mitología de la Tierra Media anterior a los acontecimientos de El Señor de los Anillos. Blind Guardian explica en su sitio que el disco adapta parte de El Silmarillion.

5. Sabaton – “Shadows” (2007)

Antes de convertirse en una de las bandas más reconocidas del power metal, Sabaton incluyó esta canción en Metalizer. Su letra menciona explícitamente las sombras de Mordor y a los jinetes negros, una referencia directa a los Nazgûl y al universo creado por Tolkien.