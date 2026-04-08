Tramita tu reembolso del concierto cancelado de Caifanes en el Estado de México.

El concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí se canceló por falta de seguridad. Conoce el proceso para tramitar tu reembolso en Eticket.

Lo que debes saber:

CEPANAF retiró el permiso del concierto por falta de seguridad pública.

El evento estaba programado para el 18 de abril de 2026 en Temoaya.

Eticket procesará los reembolsos completos incluyendo cargos de servicio.

El esperado concierto de la banda mexicana Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí queda cancelado de forma definitiva. La promotora Apodaca Group emitió un comunicado oficial para confirmar esta decisión a pocos días del evento programado para el 18 de abril de 2026, dejando a miles de seguidores sin la oportunidad de asistir al recinto.

La decisión responde a una notificación de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México. Esta dependencia gubernamental retiró el permiso otorgado inicialmente bajo el argumento de que las condiciones actuales de seguridad pública en la región de Temoaya impiden garantizar la integridad física de los asistentes.

Los organizadores del evento detallaron que la revocación de la autorización oficial ocurrió el 27 de marzo de 2026. A partir de ese momento, resultó imposible mantener en pie la logística de este evento masivo. La banda de rock compartió el anuncio oficial a través de sus canales, ofreciendo una disculpa profunda a los fanáticos afectados.

Motivos detrás de la cancelación de Caifanes en el municipio de Temoaya

La seguridad pública representa el factor principal para la suspensión de este evento musical en el municipio de Temoaya. Las autoridades de la entidad evaluaron los riesgos operativos y determinaron la inviabilidad de congregar a una gran multitud en el recinto histórico, priorizando así la prevención de cualquier altercado o riesgo mayor.

Declaraciones oficiales de la promotora Apodaca Group y la banda

El comunicado publicado por la promotora organizadora y la agrupación musical expresa el pesar ante esta situación inevitable. “A nuestros fans: Lo sentimos profundamente. Sabemos lo que este concierto significaba para ustedes y compartimos su decepción”, señala el texto oficial dirigido al público que esperaba disfrutar de la presentación.

Instrucciones para obtener la devolución íntegra de los boletos

Los consumidores afectados tienen el derecho de recuperar el dinero invertido en las entradas para este concierto cancelado. La empresa boletera Eticket procesará las solicitudes de reembolso correspondientes, reintegrando el costo total del boleto junto con los cargos por servicio cobrados originalmente durante la etapa de compra inicial.

Proceso paso a paso para el reembolso a través de la boletera Eticket

Para iniciar el trámite de devolución económica, los usuarios deben seguir un procedimiento digital directo desde la plataforma de boletaje. Es imperativo tener a la mano la información de compra original para agilizar los tiempos de respuesta por parte de las instituciones bancarias involucradas en la transferencia de los fondos monetarios.

Número de confirmación de compra proporcionado por el sistema.

Clabe Interbancaria de 18 dígitos y nombre del banco receptor.

Nombre completo del titular de la cuenta para recibir el pago.

Número de teléfono de contacto y correo electrónico registrado.

La empresa responsable de la comercialización de los accesos sugiere a los clientes mantener la paciencia durante este proceso administrativo. Los tiempos de acreditación del saldo a favor dependen directamente de las políticas internas de cada institución financiera y pueden demorar varios días hábiles tras la solicitud de la restitución.