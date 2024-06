Uno de los sencillos más famosos en la discografía de Café Tacvba es “La Ingrata“, que se desprende del icónico ‘Re’ de 1994. Sin embargo, conforme el tiempo pasó, el corte escrito por Meme y producido por Gustavo Santaolalla fue tildado de misógino y sexista, razón por la cual fue eliminado de los setlist en directo del conjunto.

Sin embargo, Café Tacvba ha reincorporado “La Ingrata” a sus conciertos, pero con un ligero cambio: en lugar de “Ingrata”, ahora cantan “Ingrato”.

Recientemente, la canción se escuchó en uno de los shows que el conjunto ofreció en los Estados Unidos, como parte de la gira conjunta que tienen con Caifanes.

En redes sociales, los fanáticos de Café Tacvba han tenido reacciones encontradas sobre el cambio de letra de “La Ingrata“, que responde a la búsqueda de las nuevas generaciones de sociedades más justas e inclusivas empezando por aquello que consumen, como la música. Algunos comentarios dicen:

En 2019, durante la celebración de su 30 aniversario en el Foro Sol, Café Tacvba también incluyó “La Ingrata” en su setlist, pero con una letra completamente renovada que incluyó la colaboración de Andrea Echeverri, de Aterciopelados.

El segundo verso de la renovada “La Ingrata” dice:

“Ingrato, no me importa si me quieres

Vale madre si me dejas

Vengo a romper tu espada

A mandarte a la chingada

Ingrato, porque soy independiente

Porque no te necesito

No soy tu media costilla

Es respeto lo que exijo

Ingrato, como madre yo reclamo

Ni una más es lo que pido

Ningún macho abusivo

Violará a una chava

Ni una más es lo que pido

Ningún macho abusivo

Violará a una chava”.