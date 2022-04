Vayan preparando sus calendarios, ARMY, que el próximo 10 de junio BTS regresará con una nueva producción de estudio y esta vez, no hay pandemia que pueda contener el gigantesco plan que el grupo tiene para ustedes.

Tras haber soltado un primer teaser en su última noche de conciertos en Las Vegas, donde el grupo cerró un video que recapitulaba su carrera a través de los años con un “WE ARE BULLETPROOF”, el día de hoy CoS confirma que el proyecto lanzará su nuevo álbum a través de BigHit Music.

¿El nombre? No lo sabemos todavía a ciencia cierta; mientras que para un ARMY la palabra Bulletproof pueda ser suficiente información para deducirlo, debemos confesar que hasta que el sello no confirme nada, no vale la pena ni intentar adivinar algo que el verdadero fandom ya se encuentra estudiando (y que cuando descifre, seguro que seremos los primeros en compartírselos).

El video del que les hablamos ya lo pueden encontrar online y se los dejamos por acá. ¡Estén pendientes a más noticias de BTS!

